CCBB Brasília recebe a 10ª edição do Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo

A 10º Panorama de Cinema Suíço exibe três filmes que mostram a diversidade linguística e cultural da Suíça. O evento será realizado a partir desta sexta-feira (7/6) até domingo (9/6) e tem entrada gratuita. É necessário a retirada de ingressos pelo site ou bilheteria física no CCBB.

A programação conta com dois longas inéditos no circuito comercial. De Rachel M’Bom e Juliana Fanjul, o documentário Eu sou pretas narra a luta pelo reconhecimento do racismo estrutural no país. O filme foi vencedor do prêmio Artropia, do Festival Internacional de Cinema sobre os Direitos Humanos em Genebra e o de Melhor filme média-metragem no Swiss Film Award em 2023.

O filme O amor do mundo, da diretora Jenna Hasse, é inspirado no romance de Charles Ferdinand Ramuz, importante nome da literatura suíça. Na narrativa, a jovem Margaux é obrigada a passar um verão com o pai e a nova namorada dele trabalhando como voluntária em um orfanato. O filme ganhou o prêmio de Melhor filme de ficção da cidade de Zurique, em 2023.

Home, dirigido por Ursula Meier, também estará na programação. A diretora é homenageada deste ano do evento. O filme, exibido em Cannes em 2008, foi indicado em três categorias no Césars, concorrendo a Melhor primeiro filme, Melhor fotografia e Melhor roteiro.

Serviço

10º Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo

A partir desta sexta-feira (7/6) até domingo (9/6), no cinema do CCBB Brasília (SCES,Trecho 02,Lote 22). Ingressos gratuitos com emissão na bilheteria física ou em bb.com.br/cultura, às 12h do dia anterior à sessão. Classificação indicativa: conforme a programação.