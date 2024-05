Festival VídeoGameShow confirma estrelas da dublagem em evento

O VídeoGameShow (VGS) — maior festival de games e cultura geek do Centro-Oeste — voltará a ser realizado após 5 anos de pausa. O evento promete trazer grandes nomes do universo do entretenimento no Brasil. Entre as atrações já confirmadas para a edição, que ocorre entre 11 e 13 de outubro, estão os dubladores Guilherme Briggs (um dos maiores nomes da dublagem brasileira, que dá voz a diversos personagens como o Mickey Mouse; Buzz Lightyear, Superman e Cosmo dos Padrinhos Mágicos) e Wendel Bezerra (outro grande nome da dublagem, que interpretou os personagens Bob Esponja e Goku no Brasil).

O evento também trará ao Distrito Federal outros três nomes inéditos da dublagem brasileira. Alexandre Moreno (que dá voz ao Gato de Botas e o Hulk no universo cinematográfico da Marvel, além de dublar o ator Adam Sandler), Luiz Carlos Persy (que fez papéis como o de Valdemort, em Harry Potter, Joel, em The last of us e Gandalf, em O Hobbit) e Luiz Feier Motta (que atualmente dá voz ao Wolverine nos cinemas, além do sensei John Kreese de Cobra Kai e também é o responsável pela voz oficial de Sylvester Stallone no Brasil).

O organizador do VideoGameShow 2024, Edivaldo Júnior contou sobre a confirmação dos grandes nomes da dublagem nacional: “Nessa semana do Orgulho Nerd, nós preparamos essa surpresa para os nossos fãs. Soltamos cinco grandes nomes de sucessos da dublagem brasileira que virão para o VGS. Esperamos que as pessoas gostem, e que se preparem para novas surpresas”.

SERVIÇO:

VideoGameShow

Data: 11, 12 e 13 de outubro

Horário: 11h às 22h

Local: Taguatinga Shopping

Endereço: Qs 1 Rua 210, Lote 40, Taguatinga - DF

Ingressos: www.videogameshow.com.br

Valores: Ingressos a partir de R$ 45

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes