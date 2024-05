Diana Zambrozuski será a apresentadora do VídeoGameShow

Brasília voltará a ser o palco do maior festival de games e cultura geek do Centro-Oeste. Após cinco anos, o VídeoGameShow (VGS) será realizado em outubro deste ano, no Taguatinga Shopping. Para apresentar a volta do festival, o evento confirmou a influenciadora Diana Zambrozuski, com mais de 3,6 milhões de seguidores nas redes sociais.

A influencer é um dos principais nomes no cenário nacional e iniciou a carreira fazendo cosplays de League of Legends. Desde então, começou a fazer lives, se tornou streamer, e hoje é uma das maiores do segmento de jogos e cultura geek.

O organizador do VideoGameShow 2024, Edivaldo Júnior, comentou sobre a presença da influencer: “A Diana é uma das maiores nesse universo, quando fomos escolher as atrações pensamos sempre no melhor para o nosso público, e nada melhor do que uma das melhores e maiores apresentadoras do circuito. Além disso, o VGS aposta na diversidade e no poder das mulheres nesse universo. Nós estamos ansiosos e esperamos que o povo de Brasília curta muito o evento”.

Entre os dias 11 e 13 de outubro a organização do VGS disponibilizará ônibus gratuito para transporte de pessoas entre a estação de metrô de Águas Claras e a Praça do Relógio, para o Taguatinga Shopping.

SERVIÇO:

VideoGameShow

Data: 11, 12 e 13 de outubro

Horário: 11h às 22h

Local: Taguatinga Shopping

Endereço: Qs 1 Rua 210, Lote 40, Taguatinga - DF

Ingressos: www.videogameshow.com.br

Valores: Ingressos a partir de R$ 45

Redes: Instagram | @videogameshowbr