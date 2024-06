Aniversário de Sobradinho é comemorado com diversidade musical

Para comemorar o aniversário de 64 anos de Sobradinho, haverá desfile cívico, atrações culturais e oferecimento de serviços gratuitos para a população neste sábado (8/6) e no próximo (15/6). O evento reunirá uma programação de diversidade musical com bandas e cantores independentes. A entrada é franca.

O primeiro dia de celebração será na Rua do Lazer Nova Carolina, das 9h30 às 17h. O dia começará com samba e pagode e depois seguirá para rock, sertanejo e MPB. No outro sábado, a festividade ocorrerá na Rua do Lazer Ambiental, das 9h30 às 16h30, com direito a música eletrônica, MPB e samba.



Além de celebrar a região administrativa do DF, a iniciativa foi pensada com o objetivo de fomentar a cultura local e promover a preservação do meio ambiente da área.