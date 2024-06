Ariana Grande lança o clipe de ‘The boy is mine’, faixa do novo disco

A premiada cantora, compositora e produtora musical Ariana Grande lança o terceiro clipe do novo álbum, Eternal sunshine. O aguardado videoclipe de The boy is mine é dirigido por Christian Breslauer e já está disponível no Youtube.

No vídeo, Ariana é caracterizada como a super-heroína Mulher-gato e é obcecada pelo seu par romântico, interpretado pelo ator norte-americano Penn Badgley (You, Gossip girl). A faixa também foi apresentada ao vivo pela primeira vez no programa The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon.

O disco estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e foi o sexto álbum da cantora a alcançar a posição. A obra também inclui os sucessos certificados como Platina pela RIAA Yes, and? e We can’t be friends (wait for your love), singles que também estrearam em primeiro lugar na Billboard hot 100.