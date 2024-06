Capital Expo Coffee traz para o DF degustação de café do Centro-Oeste

A segunda edição da Capital Expo Coffee celebra a cultura cafeeira no DF Plaza. O evento deste ano apresenta workshops, degustações e música ao vivo. Mais de 30 marcas locais e nacionais participarão do Capital Expo Coffee, que será realizada entre os dias 14 a 16 de junho.

Para os entusiastas da iguaria que movimenta cerca de 2% da economia do país, o evento Capital Expo Coffee traz para os brasilienses workshops e palestras acerca da cafeicultura no Brasil. O evento também tem como objetivo aproximar e divulgar as cafeterias e fazendas de café do Centro-Oeste brasileiro. "Queremos proporcionar aos brasilienses a oportunidade de conhecer a diversidade de sabores e aromas dos melhores cafés da região. Nosso intuito é apresentar uma visão ainda mais fascinante em que o café é o protagonista. Ainda há muito o que ser apresentado e fomentado quando o assunto é o grão", destaca o barista Bruno Marcel, um dos idealizadores e palestrantes do projeto.

O evento conta com mais de 30 expositores de marcas locais e nacionais. Entre eles há uma ampla variedade de cafés especiais, chás artesanais, pães, doces, vinhos, produtos sustentáveis e tecnológicos, além de soluções agro e conteúdos digitais.





Confira a programação completa:

Sexta(14/6)

11h - Oficina de Barista com Barista Atitude - barista há 14 anos. Duração de 1h sobre os aspectos sensoriais do café, método de preparo e diferentes tipos de torra.

19h - Palestra sobre o turismo de experiência em cafeterias e rural de café com o Barista Atitude - barista há 14 anos. Duração de 1h sobre o turismo de experiência em cafeterias e zona rural de Brasília.

20h - Gastronomia brasiliense, com Nana Barreto, brasiliense e participante do Masterchef em 2018. Duração de 1h. A chef fala sobre a linha de antepastos e gastronomia brasiliense.

Sábado (15/06):

11h - Palestra sobre cafés de Brasília, os cafés especiais feitos para os brasilienses. Duração de 1h. Tema: cafeicultura do Planalto Central.

14h - Palestra da Secretaria de Turismo sobre turismo de experiência em Brasília. Duração de 1h.

15h - Palestra “Encanto Disney” com Ana Paula Ticly (duração: 1h).

17h - Palestra “Empreendedorismo à Luz da Palavra” com Gabriel Mancine (duração: 40 min).

18h30 - Palestra sobre inovação e tecnologia do agronegócio com Alisson Miranda (duração: 40 min).





Domingo (16/6):

14h - Oficina para família, ensinando a preparar café com o Barista Atitude - barista há 14 anos. Duração de 2h.

16h - Campeonato de V60 (método de preparo de café). Campeonato de preparação de cafés no método V60. O melhor café irá ganhar a competição, julgado por 3 juízes. O vencedor leva uma premiação em cafés da região de Brasília.

SERVIÇO

2ª Capital Expo Coffee

Dos dias 14 a 16 de junho (sexta a domingo), sexta e sábado, das 10h às 22h; domingo, das 14h às 20h, no DF Plaza Shopping (Águas Claras). Entrada gratuita