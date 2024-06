Vanessa Lopes abre o jogo sobre planos de investir na carreira de cantora

Vanessa Lopes, que ficou um período longe das redes sociais após ter sido diagnosticada com quadro psicótico agudo, decorrente de sua rápida participação no BBB 24, abriu o jogo sobre os planos para a carreira artística.

Em entrevista ao portal Gshow, a influenciadora digital comentou em torno da possibilidade de retomar as atividades na música, além de outros projetos voltados para o ramo do empreendedorismo.

"Penso na carreira de empreendedora, que é algo de família e me inspiro no meu pai. Ainda não posso falar muito sobre esse projeto, mas será em breve. Além disso, penso na música, estou estudando bastante, fazendo aula de canto e fonoaudiólogo", disse Vanessa Lopes, que atualmente namora o cantor Lucas Mamede, e deixou em aberto sobre os planos de um projeto musical com o amado.

"Eu, Lucas e meu pai cantamos muito juntos, formamos um trio lá em casa. Quem sabe não venho com um projeto de música? Mas sem pressa, tudo com calma, estou vendo e vivendo tudo com calma na minha vida", adiantou a ex-BBB. Vanessa chegou a lançar a música Chapadinha na Gaveta, em parceria com Gabilly e Machadez, na época da Copa do Mundo de 2022, e se tornou meme.

