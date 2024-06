Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (11/6)

O medo tem uma única função, oprimir, e a opressão deveria ser nossa única inimiga, independentemente do rótulo que adotar - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Nossa única inimiga



Data estelar: Marte e Plutão em quadratura.



A estupidez brutal de nossa humanidade desconhece limites, se aprimora criativamente a cada dia e a cada geração em nome de preservar as divisões, os confrontos e que o medo continue sendo a nota dominante da “boa educação”, porque, pensa a brutalidade ignorante, sem medo, a que futuro nossa humanidade poderia aspirar?



Essa brutalidade desconhece rótulos, serpenteia livremente em todas as ideologias que se confrontam com selvageria querendo se destruir mutuamente. A brutalidade do medo também serpenteia na publicidade, subliminarmente sugerindo que sem o produto que deve ser adquirido ficaríamos impossibilitados de escalarmos classes sociais.



O medo tem uma única função, oprimir, e a opressão deveria ser nossa única inimiga, independentemente do rótulo que adotar.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Considere com carinho a perspectiva de se livrar de dívidas e compromissos, sem que isso signifique uma perda substanciosa nem tampouco coloque você na berlinda, apenas que sua iniciativa seja libertadora. Só isso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ainda que o momento seja tenso e sua alma se veja tentada a chutar o balde, considere tudo que está envolvido nesta parte do caminho e, em vez de cair nessa tentação, procure dar seu melhor para conduzir tudo a bom destino.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Chega uma hora em que não dá mais para ficar testemunhando as bobagens que as pessoas fazem, inclusive porque os equívocos delas começam a afetar seus assuntos particulares também. É hora de intervir ativamente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Competir é necessário, mas não ao ponto de esse se tornar o principal destino da existência, porque não se trata de você ser ou fazer melhor do que as outras pessoas, mas de aprimorar seu desempenho. Isso sim!

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Perder a paciência é algo que pode acontecer a qualquer momento, especialmente quando anda todo mundo desorientado e produzindo eventos distorcidos. Se perder a paciência, não importa, se recomponha e siga em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há muita hostilidade no ar e não é fácil lidar com esse tipo de condição, já que a alma se vê tentada a entrar no ritmo e participar das hostilidades. Veja você o que seja possível fazer para amainar um pouco essa tormenta.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Intervir ou não? Eis o dilema que sua alma precisa resolver com bastante rapidez, porque enquanto você se dedica a ler estas linhas há conflitos que sobem de tom e que correm o risco de se transformar em hostilidades.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há coisas que não podem ser resolvidas conversando, porque todas as más palavras foram ditas e não há como voltar atrás. O melhor a fazer é silenciar e, enquanto isso, se dedicar a fazer o certo e nada além.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Toda ação tem reação, e todo desejo tem um preço para ser realizado. É bom você calcular direito esse preço para, antecipadamente, decidir se vale ou não a pena seguir em frente com seus intuitos. Cálculos necessários.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Atitudes firmes são necessárias, porque sua alma não deve levar desaforo para casa nem tampouco ficar com o sapo entalado na garganta. É necessário aliviar a tensão e isso requer você se comportar com firmeza total.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Carência e abundância são experiências contrastantes, que fazem parte do ritmo cotidiano e que, também, se comportam como ciclos. Sua consciência administra a relação entre os contrastes, nunca se esqueça disso.