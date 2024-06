Tatiany Melo, arrematou camisa de Vinicius Jr. por 315 mil reais no leilão do instituto Neymar

Residente em Dubai, Empresária Tatiany Melo, arrematou a camisa de Vinicius Jr. por 315 mil reais no leilão do instituto Neymar - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução / Internet Foto Divulgação

Conheça Tatiany Melo, uma empreendedora brasileira residente em Dubai, que arrematou a camisa de um jogador da seleção brasileira em um leilão do Instituto Neymar. Essa camisa em destaque é do craque Vinícius Júnior, do Real Madrid, com um lance de 315 mil reais, além de ter feito uma doação adicional de 100 mil reais. Tatiany foi a única mulher a subir no palco e realizar essa generosa doação. A camisa autografada, de cor preta, tem um significado profundo, representando a luta contra o preconceito.

Tatiany Melo é uma renomada empreendedora do ramo imobiliário de alto padrão em Dubai, sendo reconhecida por diversos empresários do setor. Sua empresa, denominada "M&K Real Estate Brokers", está situada no Oficce 1062, Tamani Arts, Dubai, United Arab Emirates.

Foto Divulgação

Foi na ultima segunda-feira, no dia 3 a 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr. no Clube Monte Líbano, em São Paulo. O evento reúne celebridades e empresários em prol do instituto voltado ao auxílio de crianças e adolescentes de Praia Grande, no litoral de São Paulo.

A celebração contou com nomes de diversas celebridades como eles Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Adriane Galisteu, Luciana Gimenez, Tiago Leifert, João Silva — filho do Faustão, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães e outros famosos. No mundo do esporte, marcaram presença Denílson, Careca, Popó e mais.

A edição de 2024 estabeleceu um novo recorde: foram R$ 21 milhões arrecadados. Até o ano passado, o número girava em torno dos R$ 10 milhões.

O lote mais valioso, a R$ 3 milhões, foi uma campanha publicitária com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses.





Itens como camisas do Barcelona autografadas por Neymar, Messi e Suárez e do Paris Saint-German autografadas por Neymar, Messi e Mbappé também foram leiloados.





