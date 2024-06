Leilão de Neymar arrecada R$ 21 milhões, mais que o dobro do que em 2023

O leilão promovido pelo Instituto Neymar na segunda-feira (3/6) arrecadou R$ 21 milhões com 24 lotes sorteados. O valor arrecadado foi mais do que o dobro do que em 2023, quando obtiveram R$ 9 milhões.

Os valores recebidos serão destinados para o Instituto Neymar e revertido para as atividades no local, incluindo a promoção da educação, cultura e esportes para crianças e jovens de comunidades carentes.

Além disso, o Neymar anunciou que irá doar a mesma quantia arrecadada para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Veja os itens do leilão de Neymar:

Camisa do último jogo profissional de Pelé, pelo Cosmos, em 1977; Viagem de 8 dias para os Emirados Árabes e Maldivas, para duas pessoas; Camarote exclusivo para o show de Eric Clapton, em 29 de setembro, no Allianz Parque; Camisa da seleção brasileira autografada por jogadores e utilizada no jogo em homenagem a Vinícius Jr, contra o Paraguai, em 2022; Casa em Orlando (EUA) com experiência no Magic Kingdom e cruzeiro da Disney; Experiência em hotel com o tenista Bruno Soares e par de ingressos para o US Open; Experiência com o time do Flamengo e churrasco na casa do zagueiro Léo Pereira; Partida de pôquer com Neymar; Camarote para quatro pessoas no Desfile das Campeãs no Carnaval do Rio de Janeiro; Viagem de luxo para a Europa, por Londres, Capri e Mallorca (oito noites); Experiência exclusiva com o lutador Charles do Bronx e UFC; Dia no haras do cantor Eduardo Costa, para quatro pessoas; Camisa oficial do PSG assinada por Neymar, Messi e Mbappé; Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno, na casa do jogador; Campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses; Camisa oficial do Barcelona assinada por Neymar, Messi e Suárez; Cruzeiro pelos Emirados Árabes; Palestra com Thiago Nigro e "Touro de Ouro" do Pablo Spyer; Relógio Hublot King Power em ouro rosé, oferecido por Fausto Silva; Experiência no kartódromo de Neymar em Mangaratiba, com transporte de helicóptero para duas pessoas; Chuteira de Neymar banhada a ouro 18 quilates; Camisa da Seleção autografada por Pelé, Ronaldo e Neymar; Passeio por Riad, ida a jogo do Al-Hilal em camarote de Neymar e encontro com o jogador para duas pessoas; Lote surpresa anunciado por Neymar.