Projeto leva tradição da viola brasileira às escolas de Taguatinga

O projeto Violas brasileiras promete encantar alunos do DF com apresentações que estimulam o conhecimento cultural e histórico por meio do estudo das quatro violas tradicionais. Em apresentações nesta terça-feira (11/6) e no dia 18 de junho, as crianças vão aprender sobre a viola caiçara, a viola de buriti, a viola dinâmica (ou nordestina) e a viola caipira.

A ação solidária promove uma formação de plateia junto à comunidade das escolas públicas do DF por meio da música. Os músicos Tiago Oliveira, Thiago Ribêiro e João Santana conudzem as aulas e o projeto.

Violas Brasileiras visa facilitar o acesso à música e à cultura para diversos alunos da rede pública do DF. Este projeto é realizado graças ao do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF).





Serviço

Projeto Violas Brasileiras

Nesta terça-feira (11/6), às 16h no CEMEIT, e dia 18 de junho, às 17h, no CEMTN e às 19h30 no CED 02, todas localizadas em Taguatinga. Entrada gratuita.