Sesc + W3 leva 12 horas de festa junina para a Asa Sul no fim de semana

Neste sábado (15/6) e no domingo (16/6), o circuito Sesc + W3 leva a festa junina ao trecho entre o Sesc Alberto Vilardo, na 504 Sul, e o espaço Infinu, na 506 Sul. Treze atrações musicais e oito grupos de quadrilha se apresentarão nos dois palcos das 15h às 21h,. A entrada é gratuita.

Neste ano, as cinco quadrilhas mais bem colocadas da competição Independente das Quadrilhas Juninas do DF do ano passado e as três que acessaram o grupo de elite em 2024 irão desfilar pelas ruas da Asa Sul. Algumas atrações musicais confirmadas são As Fulô do Cerrado, Forró Cobogó, Orquestra de Rabecas, Orquestra Sanfônica e Maísa Arantes.

O circuito de festas juninas do Sesc, que teve início no dia 31 de maio, vai até dia 6 de julho. O evento percorrerá 13 unidades do Sesc DF com shows, comidas típicas e quadrilhas.