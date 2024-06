Conexão Sampa, Bahia e Brasília ocupa palco da Infinu

A Infinu recebe neste final de semana duas atrações para animar o mês de junho. YMA e Assucena iluminam Brasília, no sábado (8/6) e no domingo (9/6). YMA é uma artista paulista e se apresentou no Lollapalooza em 2024. Assucena, anteriormente participante do trio As Bahias e a Cozinha Mineira, foi indicada duas vezes ao Grammy Latino e traz seu primeiro álbum solo para a capital.

Lançado em 2023, Lusco-Fusco é o primeiro álbum da baiana Assucena. A cantora apresentará um show intimista para a cidade, chamado de Fluorescente, nome de uma das canções do álbum. "Estou muito feliz de poder levar Fluorescente para Brasília, um show de pertinho, aquele show no qual quem se destaca é a voz, e a musicalidade também, mas, sobretudo, a voz, o texto, a melodia", comenta Assucena.

A relação da baiana com Brasília passa por Gal Costa, a sua maior inspiração. Quando veio a Brasília com seu grupo, teve a oportunidade de conhecer Gal. "Brasília me deu esse presente de ver Gal, também num show intimista, com voz e violão, e foi maravilhoso", conta a cantora.

YMA se encantou com Brasília pela televisão. Em uma matéria sobre Legião Urbana, YMA viu a cidade no fundo da reportagem. "Mesmo sendo paulista, me impactou o concreto, as linhas retas e a arquitetura, eu não sei se é porque sou muito imaginativa, mas lembro de achar misteriosa."

Para o show da Infinu, YMA faz uma retrospectiva das suas canções, iniciando com seu primeiro álbum e caminhando para seus últimos singles e músicas novas. "O show se passa num quartinho escuro, no ar as frequências dos sintetizadores, solos de sax, muito rosa/vermelho e imagens oníricas", conta YMA.