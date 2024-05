Casa Thomas Jefferson recebe o 14º Encontro Brasileiro de Clarinetistas

A Casa Thomas Jefferson da 606 Norte receberá, nesta quarta-feira (29/5), às 20h, o 14º Encontro Brasileiro de Clarinetistas. O evento gratuito contará com várias apresentações e oficinas para o público e para musicistas. Não é necessária a retirada de ingressos antecipadamente, basta comparecer ao local.

A programação, que vai até sábado (1/6), traz como tema a “Identidade cultural do clarinetista brasileiro no séc. 21”, como uma homenagem aos clarinetistas Manoel Carvalho e Fernando Henrique Machado. O evento contará com a presença do clarinetista peruano Marco Antonio Mazzini e os principais clarinetistas de 14 estados brasileiros. O evento terá também a participação da Orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro, da Banda da Polícia Militar do DF, do Quarteto Capital, do violonista Luiz Paulo Freire e das pianistas Gisele Pires e Marina Ferraz.

Serão realizados concertos, recitais, aulas, masterclasses, palestras, comunicações de pesquisa, exposição de instrumentos e acessórios para clarineta e uma grande roda de choro. A ação é coordenada pelo professor Ricardo Dourado Freire, com atividades realizadas no Departamento de Música da Universidade de Brasília, e concertos realizados na UnB e no auditório da Casa Thomas Jefferson.