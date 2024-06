Clube do Choro faz homenagens a ícones da MPB; veja programação

O Complexo Cultural do Clube do Choro será palco de homenagens a ícones da MPB. Danilo Caymmi apresenta show para reverenciar Dorival Caymmi, seu pai, e Tom Jobim, seu mestre.

O tributo a Dorival Caymmi é um dos projetos importantes do Clube do Choro. Durante os shows, Danilo canta o repertório de Dorival, que inclui clássicos dos anos 1960, e histórias bem-humoradas e curiosas envolvendo um dos maiores nomes do MPB. "É um show de entretenimento, quero que as pessoas se divirtam", conta Danilo Caymmi, ao Correio.

Danilo destaca a importância de ter Dorival como pai: "Aprendi muitas coisas ao crescer em uma família musical, foi um grande privilégio. Aprendi com meu pai como me portar como músico, a lidar com o público, com colegas da profissão e fãs", conta Danilo.

O repertório de Tributo ao Mestre é constituído pelas obras de Dorival Caymmi, clássicos de Tom Jobim e canções de Danilo Caymmi. "Toda vez que vou à Brasília sou muito bem recebido pelo público! Fico muito feliz em estar de volta para novos shows", afirma Danilo Caymmi.

O palhaço Rapadura, interpretado pelo ator e músico Luciano Porto, realizará apresentação infantil no espaço Piquenique Chorão no Clube do Choro, hoje, às 10h. O espetáculo do palhaço Rapadura traz brincadeiras de mímica, piadas clássicas e habilidades de circo como malabarismo, equilibrismo, monociclo e truques de mágica.

A apresentação, durante os intervalos da programação do Clube do Choro, é voltada para crianças e adultos. Com novas dinâmicas e brincadeiras, Luciano Porto convida pais e responsáveis a levarem a criançada: "Apesar de ser um show despretensioso, pretendemos arrancar boas risadas!", afirma Luciano.

O projeto Feijoada com samba garante sempre boas atrações todos os sábados, a partir das 12h, no Clube do Choro. O evento existe desde 2016 e reúne, em média, 400 pessoas, com espaço bastante familiar e acessível para crianças.

Neste sábado, a programação terá a cantora carioca Dhi Ribeiro. Além do show, o público brasiliense pode se deliciar com a feijoada, que começa a ser servida às 12h. O samba começa às 13h. É cobrado couvert artístico R$ 15 por pessoa, crianças de até 12 anos não pagam. O bufê de feijoada custa R$ 54,90 por pessoa, crianças de até sete anos não precisam pagar. O espaço oferece parquinho gratuito para as crianças.

*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco

Tributo ao mestre

Hoje e amanhã, às 20h30, no Complexo Cultural do Choro de Brasília, R$ 50 a meia-entrada e R$ 100 a inteira no site da Bilheteria Digital.

Feijoada com Samba

Hoje, a partir das 12h, no Complexo Cultural do Choro de Brasília, buffet: R$54, crianças até 12 anos não pagam.

Piquenique Chorão

Hoje, às 11h, na área externa do Complexo Cultural do Choro, acesso livre.