A artista plástica Lelli Orléans e Bragança traz exposição de arte ao Conic

A galeria Mercato + Antiguidades + Design, instalada no edifício Eldorado no Conic, pelo brasiliense Antonio Aversa e o sócio dele Roberto Corrieri, exibe no dia 19/6, as obras de arte da artista descendente da princesa Isabel, Maria Gabriela de Orléans e Bragança, mais conhecida artisticamente como Lelli Orléans e Bragança. A exposição será realizada, por tempo indeterminado, sempre com visitação, de segunda a sábado, entre 12h e 18h.





A galeria Mercato + Antiguidades + Design faz sua estreia mostrando 20 telas da artista. As obras de Lelli retratam a floresta tropical em infinitos tons de verde, passarinhos surgindo em neblinas e diversas borboletas. Seus trabalhos revelam compromisso com a perfeição em um estilo atemporal, sob vertente impressionista. O tema principal que a artista aborda são paisagens de uma natureza crua, na qual os animais mais retratados são pássaros e borboletas. São evitadas representações de pessoas. “Quando estou pintando, minha meta é criar um oásis de paz e tranquilidade. Minhas paisagens não revelam tudo à primeira vista; o olhar do observador precisa percorrer e explorar o quadro para encontrar os detalhes escondidos”, demarca a artista, em nota.

Serviço





Exposição de arte de Lelli Orléans e Bragança, a partir de 19/6 por tempo indeterminado, no edifício Eldorado (Conic), na galeria Mercato + Antiguidades + Design. De segunda a sábado, de 12h até 18h.