Com câncer terminal, Isabel Veloso explica sumiço das redes

Reprodução/ Instagram Isabel Veloso

Isabel Veloso, influenciadora que compartilha sua jornada com câncer terminal, explicou sua ausência das redes sociais devido a problemas de saúde, mas tranquilizou seus seguidores: "Sumida por motivos de saúde, mas estou bem".

Recentemente, ela desabafou sobre um episódio de falta de ar após atividades físicas, revelando a dificuldade causada pela condição de seu pulmão. Isabel vive com Linfoma de Hodgkin e enfrenta um tumor ao redor do coração, monitorando o crescimento do caroço que aparece em seu pescoço. No início deste mês, Isabel discutiu abertamente sobre a evolução de seu câncer terminal, destacando que o crescimento do tumor tem sido lento, mas perceptível.

Ela compartilhou sua experiência com o tratamento paliativo usando canabidiol, inicialmente para alívio da dor, mas que também ajudou a controlar o crescimento do tumor. Em janeiro, os médicos deram a ela uma previsão de seis meses de vida, mas seu tratamento tem estendido gradualmente suas expectativas de vida.

A influenciadora, aos 18 anos, enfrenta desafios diários com coragem e transparência, inspirando seus seguidores com sua determinação em viver bem apesar das circunstâncias adversas. Sua jornada tem sido marcada por relatos sinceros sobre os altos e baixos de conviver com a doença terminal, e seu uso de plataformas digitais para compartilhar essa experiência é uma fonte de apoio e conscientização para muitos.

Observatório dos Famosos.