Lucas Lima avalia julgamentos após fim do casamento com Sandy: "Não me conhecem"

Lucas Lima abriu o coração acerca das críticas e julgamentos recebidas desde o fim do casamento com Sandy, anunciado em setembro de 2023, após quase 25 anos juntos.

Em entrevista à revista Quem, o músico admitiu sua surpresa com a mudança de comportamento aos olhos do publico após ter rompido o relacionamento de longa data com a cantora, com quem teve o único filho, Theo, de 9 anos.

"As pessoas não me conhecem. Vocês não olhavam para mim antes, porque eu sempre fui exatamente do jeito que eu sou. Inclusive, estava comentando com um amigo que tenho que me controlado mais porque sei que as pessoas estão comentando muito", disse Lucas Lima.

"A gente não tem o menor controle de como as pessoas te enxergam. Acho só estranho, imagina tu se comportar exatamente como se comportou a vida inteira. De repente, dizem: ‘Nossa, tu mudou?’. E eu: ‘Que que eu fiz? Não mudei não…", explicou o ex-marido de Sandy. Ele, por sua vez, afirmou que se tornou mais notado após o fim do casamento.

"Agora, nesse momento, que não é mais recente, mas nesse pós-separação, eu acho natural que as pessoas olhem mais, mas eu estranho, eu acho estranho as pessoas acharem isso", declarou Lucas Lima.

