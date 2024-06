Nicole Bahls mostra suas bonecas realistas: ‘Novas bebezinhas’

Reprodução/ Instagram Nicole Bahls

A apresentadora e influencer Nicole Bahls está se preparando para ser mãe de forma inusitada. Em suas redes sociais, Nicole compartilhou fotos com seus novos "bebezinhos" da Shop Bebê Reborn Oficial, bonecos realistas, sendo um com traços humanos e outro com traços de porco. "Quero apresentar para vocês Maria Maria e Rainha Matos, minhas novas bebezinhas", escreveu na legenda das imagens.

Nos Stories, Nicole deu mais detalhes sobre suas "novas bebês". "Bom dia, flor do dia! Hoje recebi uma encomenda, a coisa mais especial, deliciosa e fofa. Eu amei! Olha que capricho! Pessoal, nasceu Maria Maria. Nasceu minha filha, tem até olho clarinho! Vocês pensam que sou mãe só de uma? Nasceu minha outra filhinha, a Rainha Matos", contou ela, expressando seu entusiasmo com os bonecos.

Nicole explicou a escolha peculiar do nome e aparência da Rainha Matos, um boneco de porquinho. "A Rainha é toda no fio a fio, tem os pelinhos. Olha minha porquinha. Vocês sempre perguntam negócio de nome. Eu estava falando com a Rainha que iam chegar os cabritinhos, as porquinhas, as vaquinhas. Eu amo a Rainha Matos e perguntei qual bichinho ela gostaria de ser, ela falou que seria uma porquinha. Como ela falou, coloquei o nome dela na porquinha. E já vou treinando para quando eu tiver de verdade já estou preparada", revelou.

Nicole Bahls vive em uma mansão em um enorme sítio de 20 mil m² em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A propriedade destaca-se por sua fazenda cheia de animais, muitos dos quais receberam nomes de famosos, como Camila Queiroz, Anitta, Ludmilla e Bruno Gagliasso, refletindo a criatividade e carinho que Nicole dedica a todos os seus "filhos", sejam eles reais ou não.

