Carol Biazin lança single sobre amor e frustração

A cantora Carol Biazin lançou no Dia dos Namorados (12/6) o single Amor traumatizado. Além da música, que ganhou um videoclipe no YouTube, a artista divulgou que o seu próximo álbum No escuro, quem é você? estreia no segundo semestre deste ano.

Amores fugazes, superficiais e com menor compromisso são o tema da canção de Carol Biazin. No videoclipe, a cantora atua como uma conselheira amorosa que cura as dores dos amores alheios. Ao longo do vídeo, que tem muita dança e dinamicidade, as pessoas trocam de pares com rapidez, marcando a liquidez das relações.

“Este álbum é um reflexo de todas as experiências que vivi até agora, cada uma delas contribuindo para moldar quem eu sou. Cada canção é um pedaço da minha jornada, onde me permiti olhar para dentro e explorar tudo que carrego comigo”, conta a artista, em nota, sobre a nova fase que virá após o lançamento do seu single.