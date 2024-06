Nova temporada de Portugal Show promete ser mais solto e com mais interação

O programa de Rafael Portugal volta as telas com nova temporada com entrevistas em lugares inusitados, quadros, brincadeiras e números musicais que vão compor os novos 20 episódios, exibidos segundas e quartas, às 23h a partir desta segunda-feira (17/6).

Em cada episódio, o estúdio vai assumir um tema para receber o convidado, com Junior Lima como o primeiro convidado do estúdio, que estará em cenário de motel. Na quarta-feira (19/6), ele vai receber Angélica com direito ao cenário de camelódromo.

O programa também vai contar com amigos do apresentador Estevam Nabote, Li´l Vinicinho e Thamyris Borsan e outros famosos como Cléo, Daiane dos Santos, Heloísa Perissé, Jojo Todynho, Lucio Mauro Filho, Maurício Manfrini, Maria Beltrão, Milton Cunha, Monica Iozzi, Nicolas Prattes, Rômulo Estrela e Tati Machado. A direção-geral é assinada por Ian SBF, o roteiro final é de Nigel Goodman e a produção é do Porta dos Fundos.