Veja quais são as 30 músicas mais tristes de todos os tempos segundo pesquisa

Uma pesquisa feita pelo site OnePoll elencou as trinta músicas mais tristes de todos os tempos. Em primeiro lugar ficou Everybody hurts, da banda R.E.M, seguida por Nothing compares 2 U, de Sinead O’Connor. O terceiro lugar ficou para a música Tears in heaven, de Eric Clapton.

A lista se completa com hits de Whitney Houston, Beatles, Adele, Celine Dion, U2, Amy Winehouse, Sam Smith e outros. A pesquisa foi publicada no site A Rádio Rock, em 2022.

Segundo a pesquisa, adultos ouvem aproximadamente 25 músicas por dia. Os lugares mais comuns para escutar um som são em casa, no trabalho e no carro.

Confira a lista completa:

REM – Everybody hurts Sinead O’Connor – Nothing compares 2 U Eric Clapton – Tears in heaven Whitney Houston – I will always love you The Beatles – Yesterday Adele – Someone like you Celine Dion – My heart will go on Roy Orbison – Crying Eric Carmen – All by myself Robbie Williams – Angels Bill Withers – Ain’t no sunshine James Blunt – Goodbye my lover Toni Braxton – Unbreak my heart Eva Cassidy – Songbird Coldplay – Fix you U2 – With or without you The Beatles – The long and winding road Al Green – How can you mend a broken heart? Sam Smith – Stay with me Amy Winehouse – Back to black Carole King – It’s too late Lewis Capaldi – Someone you loved John Lennon – Jealous guy Simon & Garfunkel – The boxer Gary Jules – Mad world Adele – Easy on me Boyz II Men – End of the road Neil Young – Only love can break your heart Passenger – Let her go The Fray – How to save a life