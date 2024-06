Whindersson Nunes comenta fotos de Paula Fernandes nua

Reprodução/ Instagram Paula Fernandes e Whindersson

Whindersson Nunes, aos 29 anos, deixou um comentário descontraído no post em que Paula Fernandes, de 39 anos, aparece cobrindo apenas as partes íntimas. Em resposta à legenda provocativa da cantora, ele escreveu: "Nem perdi e achei foi massa", gerando reações animadas entre os seguidores.

As interações dos fãs não demoraram, com um seguidor brincando: "Ligeiro", enquanto outro comparou Whindersson a um "atacante camisa 10". Paula Fernandes, conhecida pelo hit "Pássaro de Fogo", está solteira desde o término de seu relacionamento com Rony Cecconello em setembro do ano passado.

Em uma declaração emocional na época, ela enfatizou sua crença no amor eterno e sua esperança de encontrar o amor novamente. Recentemente, a cantora vem explorando uma nova fase em sua vida, expressando sua maturidade e independência através de ensaios fotográficos mais ousados, marcando uma evolução em sua carreira artística.

Ao discutir sua jornada pessoal e profissional, Paula compartilhou suas reflexões sobre o crescimento pessoal e a conquista de seus sonhos musicais, incluindo prêmios e colaborações com artistas renomados. Ela destacou sua decisão de se sentir mais segura e empoderada ao se permitir explorar novas formas de expressão visual. Este novo capítulo na vida de Paula Fernandes promete continuar inspirando seus fãs e admiradores, enquanto ela continua a evoluir artisticamente e pessoalmente.



Observatório dos Famosos.