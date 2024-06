Val Marchiori denuncia ex-marido por violência doméstica

A empresária influenciadora Val Marchiori, de 49 anos, veio a público nesta segunda-feira (17/6) se pronunciar sobre denúncia que fez contra Thiago Castilho, seu ex-marido, por violência doméstica.

Val anunciou o fim do seu casamento no fim de março. Ela e o empresário Thiago estavam juntos desde 2021 e se casaram em setembro de 2022 em um hotel na Grécia.

A estrela do reality show Mulheres Ricas disse não poder dar mais detalhes sobre o caso, que corre em segredo de Justiça. Em uma nota postada em suas redes sociais, ela afirmou que precisou buscar amparo policial e judicial, "tendo em vista ter passado por tais circunstâncias, que se somaram no tempo, intensificando com a separação".

"Existe em tramitação investigação acerca da violência doméstica acometida do ex, como a matéria relata", acrescentou. "Todos os fatos foram levados à autoridade policial, que abriu inquérito e encaminhou ao Poder Judiciário, este que deferiu algumas medidas".

"Eu me tornei mais forte, mais saudável e virei a público falar com vocês na hora certa. O que eu preciso neste momento é seguir minha vida", conclui a apresentadora.

Após Val se pronunciar, Amilton, atual namorado da apresentadora, deixou um comentário de apoio em uma publicação. "Os desafios da vida foram feitos para serem ultrapassados, e você é uma mulher extraordinária e de muita resiliência. Estamos juntos sempre. Amo Você", escreveu.

O Correio entrou em contato com Val Marchiori e Thiago Castilho, mas até o momento não obteve resposta.

nota da empresária influenciadora Val Marchiori, (foto: Reprodução/Instagram/@valmarchiori)