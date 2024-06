Carmo Dalla Vecchia revela como ocorreu o processo de ter filho com João Emanuel Carneiro

Reprodução/ Instagram João Emanuel Carneiro e Carmo Dalla Vecchia

Carmo Dalla Vecchia falou sobre a criação do filho, Pedro, de 4 anos, fruto do atual casamento com João Emanuel Carneiro, autor de Mania de Você, próxima novela das nove da Globo.

Em entrevista ao especial Retratos de Famílias, que será exibido na próxima segunda-feira (24), pela Globonews, o ator contou como ele e o marido chegaram na decisão de construir uma família.

"Acho que depois de uns dez anos de casamento, a gente começou a pensar a respeito da paternidade. Mas eram poucas pessoas que eram homoafetivas e que tinham pais, porque até o casamento entre dois homens é uma coisa relativamente nova", declarou Carmo Dalla Vecchia. O artista ainda refletiu sobre como enfrentou os ataques após tornar sua sexualidade pública há alguns anos.

"Eu tinha uma vida muito discreta. Eu sabia que isso poderia me gerar problemas, talvez, dentro do meu trabalho, então era uma questão bastante afastada dos holofotes. Em termos midiáticos, em termos de entrevista. Quando resolvi falar abertamente sobre a minha orientação sexual, eu fui abraçado", disse ele.

