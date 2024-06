Maya Massafera revela que vai refazer operação de feminização vocal

Após gerar curiosidade dos internautas e viralizar nas redes sociais devido a forma que tem se comunicado, a influenciadora Maya Massafera revelou que vai refazer um procedimento de feminização vocal como parte de sua transição de gênero. “Sobre a voz, realmente não deu certo. Mas, graças a Deus, só essa cirurgia entre todas que eu fiz deu B.O. Então estou no lucro", escreveu no Instagram.

A influenciadora explicou que devido a um problema que teve na primeira cirurgia, precisou esperar três meses para refazer o procedimento com toda a cautela necessária. “Os três meses vão finalizar agora e eu já estou com cirurgia marcada em São Paulo e está tudo ótimo", acrescentou.



Respondendo aos questionamentos que tem recebido, Maya contou como está a voz. Segundo ela, em diversos momentos, a voz nem sai. “Sabe quando você está muito rouca, que às vezes sai e às vezes não sai? É tipo isso. Então eu decidi esperar e falar no meu tempo. Cada um tem seu tempo."



Em abril, a influenciadora já havia realizado um desabafo no Instagram em relação ao que estava vivendo. "Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da mamãe, mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo", disse. "Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar. Era isso ou ir embora para outro plano. Precisei ficar longe da internet e me tratar."



Ainda na sequência de publicações, Maya prometeu revelar todos os detalhes da transição de gênero assim que se recuperar da cirurgia. "Assim que começar a falar, vocês vão ouvir tudo que querem e que é necessário. Quando isso acontecer, vou estar 100% para tudo", finalizou.