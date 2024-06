Projeto celebra cultura nordestina e africana no DF

O projeto Caco de Cuia trará para as regiões do Gama, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo shows de forró, artistas da música africana, atividades com mamulengo, poesia e xilogravura. O evento terá início na Feira Permanente do Riacho Fundo, neste domingo (23/6), a partir das 12h.

A cantora brasiliense Nãnan Matos, o poeta Cumpadi Ancelmo, o grupo Mamulengo Fuzuê e o xilogravurista Valdério Costa são algumas das atrações confirmadas. Na próxima quinta-feira (27/6), Caco de Cuia migrará para a escola CEF 10 do Gama, às 19h30. Já no dia 30 de junho, às 10h, a programação estará na Feira Permanente do Núcleo Bandeirante, enquanto no dia 6 de julho, na escola CEM Urso Branco do Núcleo Bandeirante, às 20h. Também são oferecidas oficinas de xilogravura, com o artista Valdério Costa, e de música nordestina, com o músico Rene Bomfim.

A iniciativa nasceu em 2005 pelo diretor artístico Rene Bomfim. “Nosso circuito ressalta a ancestralidade africana e a identidade nordestina presentes no universo poético, cênico e musical de Brasília, com artistas da cultura popular que fazem história na capital”, ressalta Bomfim, em nota.