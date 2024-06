Chrystian foi primeiro marido de Gretchen

Além do sucesso na música, Chrystian, da dupla com Ralf, se envolveu em polêmicas nos anos 1980. O cantor, que morreu nesta quarta-feira (19/6), foi o primeiro marido de Gretchen, mas o relacionamento não acabou bem. Segundo a Rainha do Rebolado, o músico a traiu diversas vezes e chegou a acusar a ex-chacrete Rita Cadillac de ser sua amante.

Chrystian foi o segundo namorado de Gretchen. Os dois começaram o relacionamento sério no fim dos anos 1970, quando ela tinha 19 anos e ele 22. No entanto, o casamento durou cerca de seis meses. Segundo Gretchen contou em sua biografia, o sertanejo era infiel e manteve relacionamentos com várias chacretes, as famosas bailarinas do apresentador Chacrinha.



“Perguntei, bufando, e diretamente ao Chrystian, se era verdade que tinha dormido com as chacretes. Ele não só assumiu, como confirmou que ela não era sua primeira aventura extraconjugal. Ou seja, várias delas haviam passado pela cama em que dormíamos juntos. Inclusive, acho que não poupou nenhuma (…) Ele ainda teve a cara de pau de declarar que só transou com a Rita (Cadillac)”, disse no livro.



Gretchen e Chrystian em viagem a Maringá (PR) durante namoro Arquivo pessoal





A confissão levou Gretchen a pôr um ponto final no casamento e sair de casa sem levar nada. “Pior que isso era constatar que o homem com quem havia me casado não era do tipo que se satisfazia com uma só mulher para se afirmar como macho. Diante das câmeras, ele se mostrava um maridão mas, ao voltar para casa, enchia nossa cama de mulheres. (…) Fiquei tão traumatizada que, por um bom tempo, não quis ouvir a palavra casamento”, declarou.

Durante um podcast, em 2021, Chrystian falou que passou um ano e meio com a cantora. Segundo ele, o casal ficou um ano e meio juntos. O músico definiu a ex-esposa como “maravilhosa”, “gente finíssima” e “altamente profissional” e disse que foi o único homem a se casar com Gretchen “no papel”.



Mas que, como os dois estavam no auge da carreira, os dois passavam muito tempo sem se ver. “Casamento assim não vinga”, disse. Segundo ele, o casamento não terminou bem, já que os dois descobriram traições mútuas, não citando nenhum nome.



Rita Cadillac também falou sobre o assunto em participação em um podcast. A ex-chacrete negou que fosse amante do cantor. ”O único desentendimento que teve por parte dela [Gretchen] comigo foi uma coisa que não era eu. Na época, ela estava casada com o Chrystian, da dupla Chrystian e Ralf, e o cantor saiu com uma Chacrete, que na época era a Leda Zepellin, mas ninguém sabia quem era a Chacrete. Por cargas d’água alguém chegou na Gretchen e disse que era a Rita”, contou.



No entanto, Rita confirmou que teve um relacionamento com Chrystian, mas quando ela nem fazia parte das chacretes. “Peguei depois que ela se separou dele. Mas peguei por acaso. Nós fazíamos parte da mesma gravadora, eu e ele, então a gente viajava pela RGE muito”. Por fim, Rita disse que se tivesse sido amante dele não teria problema nenhum em confirmar.



Um ano depois do término com Chrystian, Gretchen se casou com o empresário Silva Neto, com quem teve o primeiro filho, Thammy Miranda. Chrystian se casou com Key Vieira em 1995. No último mês de abril, os dois completaram 29 anos de união. “Passando pra falar que eu te amo um tantão, Chrystian, nessa e em todas as vidas que nos encontrarmos. Meu passarinho", se declarou a influenciadora no último dia dos namorados. O casal teve dois filhos, João Vieira e Lia Vieira.







Morte de Chrystian





Chrystian morreu nesta quarta-feira, conforme anunciado pela equipe do artista em um comunicado pelas redes sociais."Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo", diz trecho da nota.

Chrystian tinha sido internado nessa quarta e o anúncio da morte ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20/6). A causa da internação e da morte não foi divulgada. O velório será realizado das 11h às 16h, em São Caetano do Sul (SP).