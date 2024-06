Contemporâneos como artistas do Trio Parada Dura despedem-se de Chrystian

Isabella Wagner de Moura*

O cantor e compositor goiano, Chrystian morreu na noite da quarta-feira (19/6) em decorrência de um problema nos rins que estava enfrentando desde fevereiro deste ano. O artista se apresentaria neste sábado (22/6), em São Paulo, e diante do quadro de saúde, quando passou mal, teve, de pronto, o show cancelado.

Músicos do cenário sertanejo lamentaram a morte do ídolo. O conjunto musical Trio Parada Dura lastimou em suas redes sociais, postando um vídeo do cantor cantando Último adeus, canção do trio, com a legenda: “Vai com Deus, o seu legado jamais será esquecido.” Outros artistas como Everton Neguinho e a dupla Maria Cecilia e Rodolfo também se pronunciaram nas redes: “Chrystian faz parte da história da música sertaneja, quanta tristeza”, lamentou Everton, em seu Instagram. “Te amaremos para todo o sempre” foi o registro da dupla Maria Cecilia e Rodolfo. O ex-integrante da dupla de Chrystian, Chrystian e Ralf, mostrou sua profunda tristeza pela perda do irmão: "Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir... Mas tenho certeza que nosso 'Pai' te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian", disse Ralf, em homenagem no Instagram.



O velório de Chrystian segue com realização nesta quinta-feira (20/6), até às 16h, na avenida Goiás, em São Caetano do Sul, SP.

* Estagiária sob a supervisão de Ricardo Daehn.