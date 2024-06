Famosos lamentam morte de Chrystian, ex-dupla de Ralf

O cantor sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, morreu na noite desta quarta-feira (20/6), deixando saudade e um legado na música brasileira. Nas redes sociais, famosos e fãs lamentaram a perda do artista.

"Tô parado nessa notícia… não dá para acreditar! Como assim gente? Ele estava tão feliz com os projetos novos, falei com ele outro dia… um cara que sempre nos respeitamos e amamos um ao outro, sempre com aquele sorriso no rosto… Meu Deus!", comentou Luciano Camargo.

"Notícia muito triste. Era um querido. Muito inteligente e gentil, estivemos juntos muitas vezes nessas nossas andanças pelo Brasil afora. Meus sentimentos à família. Que ele vá por um caminho de luz", lamentou Frejat.

"Está nos braços do Pai. Uma vez compartilhamos o camarim na Exposição de Animais de Recife. Toquei um brega na sanfona e ele começou a contar a história do casamento dele com a Maria Gretchen. Que alma espetacular! Ajudou e foi o norte de muitos artistas", comentou o ex-ministro Gilson Machado Neto.

Outros grandes nomes da música lamentaram a morte do sertanejo, como: Thiago Carvalho, Everton Neguinho, João Netto, Cesar Menotti e a dupla Maria Cecilia e Rodolfo.

Velório

Conforme informado pela assessoria do cantor, o velório de Chrystian será nesta quinta-feira (20/6), das 11h às 16h, na Av. Goiás, 459 - Santo Antônio, em São Caetano do Sul, São Paulo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Chrystian (@chrystiancantor)

Condição genética

O cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf, precisou cancelar um show após passar mal. Ele se apresentaria em Franco da Rocha, em São Paulo, neste sábado (22/6).

Chrystian tinha um rim policístico, uma condição genética. Em fevereiro, precisou ser internado para fazer exames pré-operatórios para a realização de uma cirurgia de transplante de rim. A cirurgia ocorreria em 11 de março e o órgão seria doado pela esposa, Key Vieira.

Leia também: Rodriguinho diz que se decepcionou com amigos após sair do BBB 24

Dias depois, a assessoria informou que a cirurgia foi adiada para uma data próxima ao fim do ano. "Durante os exames pré operatórios, que aconteceram no mesmo hospital, foi preciso realizar um cateterismo no paciente. Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue, por seis meses, e durante este tratamento não é permitido que seja realizada uma cirurgia", diz a nota publicada na época.

Ele morreu na noite desta quarta-feira. O goiano fez carreira como cantor da dupla com Ralf.