Festival Taguarock comemora neste sábado os 66 anos da cidade

As comemorações dos 66 anos de Taguatinga continuam, neste sábado (22/06), com muita música no Festival Taguarock. A partir das 14h, subirão ao palco do Taguaparque 10 bandas autorais e tudo de graça.



A cidade foi referência do gênero no auge do Rock Brasília, entre as décadas de 1980 e 1990. Agora, com a retomada da cena por todo o Distrito Federal, a região administrativa quer recuperar seu status e voltar a figurar na história do rock nacional.



Estarão no palco Lya, Sonda Mãe, Ultra Metade, Entrequadras, Intokáveis, Gerson Deveras, Kabeçotes Valvulados, Amazing, Dimi Souza e Debandados, além do DJ El Bruxxo.



"A ideia do Festival Taguarock é um resgate da cultura e da música feita na cidade, nos anos de 1980 e 1990, quando a cena tinha uma efervescência muito grande. Outro aspecto foi que diversas cidades, como Ceilândia, Samambaia e o próprio Plano Piloto têm festivais que acontecem anualmente. A ideia é que Taguatinga tenha um festival de rock autoral que dê conta do seu povo e da sua história", explica Claudinei Fernandes, organizador do evento e membro da banda Sonda Mãe.



Uma das bandas que estarão no palco será a Entrequadras, um dos expoentes da nova geração do rock de Brasília. Destaque em outros importantes eventos, o grupo terá a oportunidade de se apresentar no aniversário de uma das mais importantes regiões administrativas do DF.



"Taguatinga é uma cidade que respira rock. Tem vários bares, estúdios e bandas que fazem a cena roqueira do DF. Nós da Entrequadras sempre ensaiamos em Taguatinga, então poder tocar e ver essa cena ressurgindo com um festival exclusivo da cidade é gratificante", comemora Sanderson Átomo.



Além de música, o festival contará ainda com feira de artesanato e de alimentação. O evento começa às 14h e entra pela noite.

