Hellen lança ‘Coisa de cinema’ e anuncia show sensorial

Artista brasiliense Hellen lança a faixa Coisa de cinema, love song inspirada em uma história real. Voltada para os apaixonados ou os de coração partido, a música aborda a dualidade entre os dois sentimentos, abrangendo ambos os públicos. Neste sábado (22/6), a cantora realiza um show especial no 313 Drink Bar, a partir de 20h, em comemoração ao lançamento.

“Coisa de cinema surgiu de uma história de amor que parecia realmente um filme. E, por mais que o final não tenha sido de comédia romântica, é uma história que me inspirou muito”, explica Hellen. Com inspiração nos anos 1960, tanto nas roupas quanto na sonoridade R&B, um videoclipe gravado no Cine Brasília acompanhou a estreia da faixa, amarrando a estética das décadas passadas com o lugar arquitetônico, que representa a atmosfera criada pela artista.

“Esse vídeo foi feito em stop motion, dirigido pela Carolina Lando. Foi muito bonito poder fazer esse projeto neste formato, com a intenção de parecer algo feito em tempos antigos. Eu fiquei muito realizada e muito feliz, porque demonstra visualmente o que é o projeto sonoro”, detalha a artista.



Para celebrar o lançamento Coisa de cinema, Hellen irá realizar um show no 313 Drink Bar, que promete ser uma experiência sensorial para que o público fique imerso no projeto. A apresentação será dividida em quatro atos — melancolia, saudade, paixão e esperança. Conectando todos os sentidos, o público poderá ver a cantora por completo. “Eu estou colocando todo meu coração nesse projeto, com a expectativa de uma entrega muito profunda. Quero que as pessoas se conectem profundamente com o sentimento de cada canção. Estou muito empolgada”, compartilha.



Dentro dos atos, terá uma introdução poética, canções baseadas em cada tema e um drinque especial feito para a noite, a fim de aprofundar a conexão entre o público e o sentimento das canções, baseado nos cinco sentidos. Os ingresso para o show podem ser adquiridos a partir de R$ 30, na plataforma digital Sympla.



Serviço



Lançamento da faixa Coisa de cinema

22 de junho, às 20h, no 313 Drink Bar (CLS 313, bloco B, loja 1)

Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma digital Sympla, a partir de R$ 30