Curso gratuito de produção artística e cultural abre inscrições

As inscrições para o curso de Produção Cultural e Artística já estão disponíveis para o público, com 100 vagas ofertadas. Os workshops serão realizados nos dias 15 e 16 de julho na Casa Cultural do Guará. A programação será ministrada pelo produtor e empresário Rafael Costa, que atua há 17 anos no mercado,

As aulas focam em empreendedorismo cultural ao apresentar diversas particularidades da produção executiva e artística, com turnês e projetos culturais. Os temas abordados nas oficinas vão de elaboração de projetos para editais à pré-produção, execução e pós-venda de eventos e turnês.

Serão oferecidas oito horas de aula em que os alunos receberão uma certificação ao final das atividades. O curso de Produção Cultural e Artística é uma realização da produtora Fyah Cultura Black em parceria com a Riddim Agency, com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC).