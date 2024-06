Travis Scott é preso por invasão de propriedade e embriaguez

Travis Scott foi preso em Miami, nos Estados Unidos, na madrugada desta quinta-feira (20/6), acusado de invasão de propriedade e embriaguez em público. As informações são do TMZ.

O rapper foi detido por volta das 4h da manhã. Ele pagou a fiança de US$ 650 e deve sair da prisão ainda nesta quinta.

Este não é o primeiro desentendimento de Travis com a Justiça. Ele enfrentou uma ação civil após 10 pessoas morrerem durante seu festival, Astroworld, em 2021.

O artista de 33 anos é um dos grandes nomes do trap internacional. Ele é pai de dois filhos com a influenciadora Kylie Jenner.

Travis virá ao Brasil em setembro, para se apresentar no Rock in Rio. O show do artista será no primeiro dia do festival, no dia 13.