Infinu oferece tributo à Etta James e Aretha Franklin no dia 26/6

Será realizado no dia 26 de junho, às 20h, o show ETTA, ARETHA, no salão interno da Infinu. O concerto musical é uma realização da JAM Jazz e faz homenagem às duas grandes artistas de R&B e jazz, Etta James e Aretha Franklin. Ingressos, que custam a partir de R$ 25, podem ser adquiridos no site da Sympla.

O vocal fica por conta da cantora brasiliense Georgia W. Alô, com repertório clássico, apresentando canções como I say a little prayer, At last, Respect e Chain of fools. Outros músicos também farão parte da formação, que farão o público se emocionar com os sucessos da década de 1960. Herman Lima será responsável pelos acordes da guitarra, Sydney Campos ficará com a bateria, João Gustavo, no baixista e JP Motta, no teclado.

Etta James foi uma cantora estadunidense famosa nos anos 1960 que tocava blues, jazz e R&b. A revista Rolling Stones a colocou na 22ª posição entre os melhores cantores de todos os tempos. Já Aretha Franklin foi considerada um ícone da música negra. A artista, apelidada de 'Rainha do Soul', recebeu inúmera prêmios e até hoje exerce grande influência no meio musical.