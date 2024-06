Ex-BBB Linn da Quebrada fala sobre tratamento em clínica de reabilitação

A cantora publicou um vídeo no qual falou sobre seu período de internação - (crédito: Reprodução redes sociais)

A cantora e ex-BBB Linn da Quebrada foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar uma depressão. Pelas redes sociais a cantora disse que está cuidando da sua cabeça e espírito e fazendo o que sente ser o melhor pra ela nesse momento. A informação de que a cantora foi internada foi divulgada em primeira mão pela colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense.

No início da tarde desta sexta-feira (21), a cantora publicou um vídeo no qual falou sobre seu período de internação. "Tô aqui pra dizer que eu tô ótima", afirmou Linn, afirmando que está na clínica para cuidar da "cabeça e do espírito".

"Tô fazendo o que eu sinto que é o melhor pra mim nesse momento. Tratando de uma depressão. Tratando de um momento que eu percebi que eu precisava cuidar da minha saúde mental pra poder voltar pra vocês da melhor maneira possível para poder voltar a trabalhar com mais consciência de quem eu sou, mais consciência de quem eu gostaria de ser nesse momento", contou a artista.

A cantora ainda afirmou que está aproveitando o momento para escrever bastante e disse para os fãs que não precisam ficar com saudade. "Estou aproveitando esse momento para pensar muito sobre mim, pensar sobre aquilo que eu quero fazer nesse momento e pode ter a certeza que eu vou voltar na minha melhor versão para vocês."