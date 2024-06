Programação do Festival de Gramado terá exibições no Canal Brasil

A dificultada circulação de visitantes de outros estados para o Rio Grande do Sul levou a organização do Festival de Cinema de Gramado a optar por reajustes na forma de exibir os filmes das mostras competitivas. Longas (documentais) e curtas-metragens brasileiros serão exibidos, com exclusividade, pelo Canal Brasil.

Entre 12 e 15/8, sempre a partir das 19h, serão mostrados três curtas. Na sequência, e até o dia 16, cinco documentários em competição serão mostrados a partir das 20h20. Os prêmios Kikito serão entregues dia 17, com cerimônia transmitida, a partir das 20h45.

Vale a lembrança de que os percalços alinham a nova realidade à enfrentada durante a pandemia de Covid-19, com oportunidade de adesão de público ainda mais comprometido, em termos quantitativos. Demais mostras competitivas, como as de longas-metragens e filmes gaúchos ocuparão, normalmente, as festividades do Palácio dos Festivais. Os filmes na disputa serão anunciados em 9/7. Marcos Santuário será o curador do evento.

Confira as condições de venda dos ingressos para o evento:

Os ingressos para as sessões noturnas do evento estão disponíveis para compra e poderão ser adquiridos diretamente no site www.festivaldegramado.net ou presencialmente na Gramado Official Store (Praça Major Nicoletti). Para as sessões de 9 a 16 de agosto, o ingresso custará R$120,00. Já para a grande cerimônia de entrega dos Kikitos no dia 17, o acesso ao Palácio dos Festivais custará R$ 270,00. Os ingressos não são numerados, prevalecendo a ordem de chegada. Também não há distinção entre plateia e mezanino. As datas possuem opção de meia entrada para os grupos que se enquadram na Lei Federal nº 12.933/2013. As mostras de Curtas e Longas Gaúchos, realizadas vespertinamente no Palácio dos Festivais, possuem entrada gratuita, assim como as reprises matutinas dos Longas Brasileiros exibidos na noite anterior.