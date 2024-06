Eliana retrucou desculpa de Patrícia Abravanel, mas foi censurada pelo SBT

Eliana foi surpreendida durante o Programa Silvio Santos, no último domingo (23) enquanto recebia uma homenagem da emissora, em razão da sua saída. A artista deixou o veículo de comunicação após 15 anos de parceria.

Acontece que Patrícia Abravanel levantou burburinhos na internet após decidir pedir perdão à apresentadora e dar indícios de que as duas realmente não se davam bem. “Quero aproveitar pra dizer que não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão”.



Contudo , a filha de Silvio ainda continuou: “Se alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, quero em nome da família Abravanel, de todo Grupo Silvio Santos e do SBT, que você nos perdoe. Não sei por onde entrou esse sentimento. Quero que você vá pra esse novo ciclo sabendo que você é muito amada aqui. Não existe SBT sem Eliana”.

Além disso, ela finalizou dizendo: “As portas estarão sempre abertas pra você, Eliana. Se algo aconteceu, não sei, te peço perdão, da minha família e do SBT, pra você. Nos perdoe. Vá livre e confiante, e saiba que você tem uma casa pra voltar, se você quiser”. Apesar disso, Patrícia teria pedido para que a fala não fosse ao ar, o que não aconteceu.



Entretanto, segundo divulgado por Hugo Gloss, Eliana teria respondido ao apelo de Abravanel, mas a resposta foi censurada na exibição. A apresentadora teria afirmado: “Sim, aconteceram coisas, mas tenho um coração resiliente e passei por cima disso, ressignificando tudo“. “O importante é a nossa verdade, e a minha verdade nesse momento é que eu cumpri um ciclo muito especial, e que eu sou eternamente grata. Não é um adeus, é um até logo“.



