Eunuco em série da Record, Alex Moreno fala sobre machismo e virilidade

Um veterano ator que estreou na TV na novela Cama de gato, em 2009, Alex Morenno fez na Globo, ainda, Novo mundo (2016) e Órfãos da terra (2019). Logo após, ainda na pandemia, o carioca foi contratado pela Record e, por lá, tornou-se uma espécie de veterano em produções bíblicas. Depois de participar de seis temporadas da série Reis, agora marca presença em A rainha da Pérsia.

Nessa nova empreitada, ele dá vida ao eunuco Saagaz, um dos quatro homens castrados responsáveis pelo harém do Rei Xerxes (vivido pelo ator Carlo Porto). Ao Correio, o ator de 46 anos comentou sobre a vivência nas produções bíblicas.

"Quando eu fui para a Record, foi aquele finalzinho de pandemia. É engraçado agora ser chamado de veterano da Record, mas faz sentido. Estou lá três anos e fui aprendendo a fazer também. É um outro tipo de linguagem, essas histórias são diferentes das que eu costumava contar até então. Mas, agora, fica mais fácil, eu fico mais familiarizado com os termos, com as cenas. É uma história que eu adoro contar, e eu vou tentar contar da melhor maneira possível", declara.

Alex Morenno, ator (foto: Arquivo pessoal)

Perda da virilidade

Sobre dar vida a um homem que teve o pênis removido para exercer a função de controlar as odaliscas de um harém, Alex não deixa de mencionar a questão do machismo retratado pela História.

"Nossa sociedade sempre foi muito machista. Antigamente era muito pior, mas ainda é muito machista. Temos que entender que o espaço da mulher é o espaço da mulher e que nós homens não podemos ficar ditando regras sobre o que elas fazem com a vida e com o corpo delas ou como elas pensam e no que elas acreditam. Os homens ditam as regras de como as mulheres devem existir, né? E eu pensei: e se fosse o contrário? E se uma mulher dissesse como eu deveria agir, como eu deveria ser, o que eu deveria fazer com o meu corpo?", reflete o galã ruivo, que precisou tirar a barba após 13 anos e pintar o cabelo.

Alex Morenno, ator (foto: Divulgação)

Alex comemorou o fato de ter sido convidado pela emissora para o papel de Saagaz, mas admite que abrir mão dos pelos no rosto foi uma transição muito dolorosa. "Eu fiquei um período longo sem conseguir me ver, sem tirar foto. Eu via minha imagem e não gostava. Foi uma grande dificuldade, me abalou muito, a minha autoestima, a minha confiança. Me abalou sexualmente até! Parece que realmente tirou essa coisa da virilidade, que foi arrancada do eunuco, só que, em mim, pela barba. Que louco, né? A gente se coloca nesse lugar... Pelo meu trabalho é preciso fazer. Isso tinha que ser muito tranquilo, mas não é", concluiu.

"Quero ser odiado"

Uma das várias nuances desse trabalho atual é que Saagaz é mais um vilão na galeria já consolidada de Alex, formando uma trilogia com Novo mundo e Órfãos da terra. À época desses trabalhos anteriores, o ator declarou que seu maior desejo era ser odiado nas ruas. "Eu quis dizer com o 'quero ser odiado' é que isso refletiria que eu estaria fazendo um bom trabalho como ator. O vilão é um termômetro disso, e eu acabei fazendo mais vilões ou pessoas com caráter duvidoso. Eu estou fazendo uma agora que é muito duvidoso. Talvez o pior de todos e o que mais se distancia do estereótipo de galã. Se alguém ainda pensa em mim como um galã, é só assistir A rainha da Pérsia", argumentou.

Alex admite que é um homem que eu gosta de se cuidar, mas não fica buscando esse estereótipo. Aos 46 anos, o ator comenta que sempre foi ligado a esporte e isso acaba refletindo não somente no seu lifestyle, mas também em sua aparência física. A chegada à idade madura, para ele, foi brusca e trouxe alguns sintomas clássicos para os quais não estava preparado, mas sem dramas. "Após os 40 anos, a gente adquire mais sabedoria, menos ansiedade e maior dificuldade para enxergar", resume o carioca, que confessa ser vaidoso, mas com os cuidados básicos. "Eu, inclusive, fui muito relapso durante a vida, pois usei pouquíssimo o protetor solar. É curioso, que eu sou tão branco e isso me deu só umas maquininhas de sol na pele, mas eu acho até bonitinho. Enfim, hoje em dia, eu uso, mudei, agora eu uso", observa o ruivo de genética e Moreno de ascendência.

Com um feed que apresenta bastante foto de sunga, ou pelo menos, sem camisa, Alex justifica que utilizava-se como modelo para divulgar a Escafandro, sua marca própria de beachwear. "Gosto muito de moda, de beachwear e essas fotos de sungas tem a ver com isso, mas a gente malha para poder ficar passeando de sunga mesmo, né? A gente malha é para ficar bonito pelado", diverte-se.