Tony Ramos retorna ao trabalho após passar por duas cirurgias na cabeça e se emociona: "Muito feliz"

Tony Ramos não escondeu sua alegria em poder retornar ao trabalho depois de passar por duas cirurgias delicadas na cabeça. Na última quarta-feira (26), o ator retomou as gravações do filme "A Lista", dirigido por José Alvarenga Jr.

Em conversa com o Gshow, Tony disse que ficou muito emocionado quando chegou no set e reencontrou seus colegas: "Estou muito feliz de estar voltando ao trabalho. Nada melhor do que isso. Fui recebido no set com uma corrente de amor e afeto. A equipe inteira aplaudiu, veio me abraçar", disse ele.

"É claro que isso me deixou bastante emocionado, pois mostra que existe muito afeto e respeito entre nós", afirmou Tony Ramos, deixando claro que está preparado para novos projetos profissionais.

No filme "A Lista", o ator interpreta Antenor, par romântico de dona Laurita, interpretada por Lilia Cabral, protagonista do filme. A trama é uma adaptação da peça de teatro homônima, escrita por Gustavo Pinheiro e estrelada por Lilia e sua filha, Giulia Bertolli.

Tony Ramos, Lilia Cabral e o diretor José Alvarenga Jr. (Foto: Fábio Rocha/Globo)

O que aconteceu com Tony Ramos?

Em maio, o artista passou mal durante as filmagens do longa-metragem, o que exigiu a interrupção imediata das gravações para que ele pudesse receber tratamento médico adequado. Tony Ramos foi diagnosticado com distúrbios de coagulação que causaram a formação de hematomas intracranianos, um quadro clínico sério que demandava intervenção urgente.

A primeira cirurgia foi realizada de emergência para drenar um coágulo sanguíneo e conter um sangramento intracraniano, evitando complicações graves. Após essa operação inicial, Tony Ramos continuou a apresentar problemas de coagulação, levando à formação de novos hematomas dentro do crânio.

Diante dessa situação, os médicos decidiram submetê-lo a um segundo procedimento cirúrgico para tratar esses novos hematomas e controlar os distúrbios de coagulação. Essa série de intervenções foi crucial para estabilizar sua condição de saúde e permitir sua recuperação.

