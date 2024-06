Ana Hickmann divulga vídeo na cama com Edu Guedes - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Instagram Edu e Ana

Ana Hickmann, aos 43 anos, compartilhou um momento especial ao lado de seu namorado, o apresentador Edu Guedes, de 50, declarando seu amor em um vídeo íntimo: "Quando uma música diz tudo sobre a gente…. Te amo!!!!!!!", escreveu a apresentadora em suas redes sociais. Edu, por sua vez, revelou que a mudança para a nova casa do casal ainda não tem data definida.

"Não temos previsão da data da mudança ainda, porque, na verdade, como a casa nunca foi habitada, temos que colocar tudo nela. Então, vamos fazer tudo com calma", explicou em entrevista à Quem.

O casal, que recentemente anunciou a decisão de morar junto, compartilhou detalhes da nova mansão, destacando seu estilo rústico com tijolos expostos e grandes janelas de madeira escura.

"Sejam muito bem-vindos à nossa futura casa! Em breve, ela estará cheia de amor, de histórias e criaremos juntos memórias para uma vida toda", escreveram em uma publicação conjunta no Instagram.