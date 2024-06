Reprodução/ Instagram André Marques. (Foto: Reprodução/Twitter)

André Marques, o eterno Mocotó, confessou nesta terça-feira (25), que se encontra sem fumar há 100 dias! Numa rede social, ele gravou um vídeo mostrando sua história de superação.

"Acabei de chegar da academia e vim dar uma volta aqui no condomínio onde eu moro. Tem um cara na academia que sempre pergunta: ‘E aí, está sem fumar ainda?’. E me toquei que hoje faz cem dias que parei de fumar. Isso é um bom sinal porque não estou nem lembrando do cigarro", revelou.

O apresentador manda a real sobre sua vida longe dos cigarros. "Quando bebo, quando tomo um cafezinho… Agora que tomei, eu me lembro de fumar, mas não estou com vontade. Graças a Deus. Sem remédio, sem nada. Estou com um sono melhor, me trouxe mais disposição, me trouxe alguns quilos a mais que já falei e estou na briga para perder. [Ganhei] Quase quinze e já perdi uns quatro. Mas sigo lutando", explicou.

Em abril, André Marques já se encontrava animado ao comemorar um mês sem cigarro e também desabafou sobre sua luta.





O post Fora da Globo, André Marques vibra após passar cem dias sem cigarro foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.