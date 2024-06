Os escritores premiados Isabel Allende e Itamar Vieira Junior estreiam na literatura infantil com obras sensíveis. Isabel narra uma história inspirada na cachorrinha da família no livro Perla: a cachorrinha poderosa. Já Itamar explora uma crítica social do trabalho no campo na visão da infância em Chupim.

Com tradução da autora Adriana Falcão, o lançamento de Isabel acompanha a cadela Perla na lição para o irmão humano, Nico Rico, de enfrentar um valentão. Por meio de superpoderes, ela intervém numa situação de bullying. O livro da Reco-Reco, novo selo do Grupo Editorial Record, é um dos primeiros títulos para o público infantil e tem ilustrações de Sandy Rodriguez. A escritora pretende publicar uma trilogia da narrativa de Perla.

No mesmo universo de Torto Arado, a nova obra de Itamar será lançada em agosto pela editora Baião. Chupim acompanha o menino Julim no trabalho em campos de arroz ao lado da família e critica a presença dos menores em tarefas que não deveriam ser deles. O livro é uma coautoria com a artista plástica Manuela Navas, que traz corpos negros para as ilustrações.

A artista visual Manuela Navas (foto: Divulgação)