SOS 051 faz live de música eletrônica em prol das vítimas do RS

O canal Technolab Music, no YouTube, realiza, a partir desta quinta-feira (27/6), das 12h às 00h, uma live do Festival SOS 051 em benefício às vítimas dos temporais que destruíram dezenas de cidades no Rio Grande do Sul. Cada artista se apresenta durante uma hora e o público poderá doar por meio do pix.

O SOS 051 surgiu com uma iniciativa de ajudar instituições e famílias em situação vulnerável em decorrência da tragédia do Rio Grande do Sul, fazendo doações e, mais recentemente, lives musicais com parceria dos canais de transmissão Konnekte em Porto Alegre, Transient Radio em Goiânia e Technolab em São Paulo. O objetivo principal da SOS 051 é arrecadar dinheiro para ajudar diretamente as pessoas mais afetadas, realizando eventos humanitários com artistas da comunidade techno. O festival contará com artistas e DJs de diferentes cidades.

Na primeira edição do evento, a SOS 051 beneficiará seis famílias de diferentes municípios do Rio Grande do Sul, além da instituição FFFF/Rede Solidário de Porto Alegre e a ONG Patas Dadas. As doações poderão ser feitas através deste link. Toda a doação arrecadada será distribuída igualmente em oito partes e transferida para cada beneficiado.

Serviço

Festival SOS 051 no canal Technolab Music

Transmissão no YouTube nesta quinta-feira (27/6), sexta-feira (28/6) e sábado (29/6), das 12h às 00h.