Leonardo Xavier emenda segundo trabalho com o Afroreggae Audiovisual

O ator Leonardo Xavier, 43 anos, começou a carreira como ator aos 18 anos e coleciona no seu currículo inúmeras participações na televisão e no cinema. Depois de ter sua primeira oportunidade com o Afroreggae Audiovisual no trabalho de estreia da produtora, que foi a série A divisão, agora ele pode comemorar o destaque com o personagem Periquito em O jogo que mudou a História.

"Em A divisão, fui chamado pra fazer teste para um personagem que não rolou, mas fui escalado para fazer uma participação como um policial militar (o cabo Bueno) bem no início da série. Foi meu primeiro policial e único da carreira até agora. Eu sempre gostei desse gênero, pois aborda a realidade e o cotidiano da corporação no dia a dia, vivendo essa guerra com o tráfico de drogas e os bandidos, e algumas questões políticas também. Sempre trazendo essa realidade nua e crua em que vivemos", conta Leonardo.

O ator também afirma que participar de O jogo que mudou a História foi uma experiência profissional bem diferente de outros projetos que já participou. "Foi um grande desafio, pois se trata de uma personagem que transita no núcleo principal, com uma responsabilidade grande depositada em cima dele. Foi desafiador construir as características dessa personagem. Aos poucos, eu encontrei quem era o Periquito", relata.

Leonardo destaca que foi fundamental, durante a preparação, o processo com a preparadora Fatima Domingues, que ele já conhecia da época em que fe parte do Nós do Morro, assim como os treinamentos para aprender a atirar e praticar com armas reais, porém com festim. "Foi uma experiência bem interessante, pois sempre tive curiosidade e passei também por um treinamento tático em situação de confronto com a polícia numa suposta invasão ou ronda, enfim, um processo muito agregador e diferente de tudo que já tinha feito", revela.

O ator traz no currículo as novelas Insensato coração, Avenida Brasil, A regra do jogo, Império e Totalmente demais. No cinema, ele fez Totalmente inocentes, Boa sorte e Tempos de barbárie.