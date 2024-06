"É só chamar que eu vou!", avisa Micheli Machado sobre fazer novelas

Artista múltipla e talentosa, Micheli Machado está vivendo um momento especial na carreira. A atriz, comediante e apresentadora está constantemente em projetos na TV e no streaming. Como o sitcom O dono do lar, no Globoplay. No projeto, a ex-Angelicat dá vida à Soraia, primeira namorada de Cris (Estevam Nabote). Sua personagem voltou para a nova temporada na mesma sintonia, trazendo muita diversão ao público.

Além disso, a apresentadora do extinto Vídeo Show esteve presente no time do Big Brother Brasil (BBB) deste ano, ao lado de Mari Gonzalez, e ficou à frente dos Flashes diários na TV Globo e Multishow. A artista foi responsável por mostrar a opinião dos telespectadores nas ruas e atualizá-los sobre o que acontecia dentro da casa ao vivo, conquistando o público por sua forma engraçada e irreverente.

No segundo semestre, Micheli estreia o filme Família de sorte, no qual atua, pela primeira vez, ao lado de seu marido, Robson Nunes. Combinando humor e questões sociais, o longa conta com um elenco majoritariamente formado por pessoas negras. E, ainda para este ano, a artista celebra seu primeiro trabalho também ao lado da sua filha, Morena, de 12 anos, que está seguindo os passos dos pais na atuação. A série Maria quer ser, da Nickelondeon em parceria com a Amazon Prime, é direcionada ao público jovem, e tem a previsão de estreia para novembro.

A atriz, comediante e apresentadora Micheli Machado (foto: Davi Borges/Divulgação)

Entrevista | Micheli Machado

Você iniciou ainda criança na carreira artística e teve um ápice na adolescência ao se tornar uma Angel negra da Angélica. Qual o balanço que você faz desse período em que você conciliou o lazer e os estudos normais da fase com o trabalho?

Comecei essa carreira com 7 anos, e depois aos 12, como Angelicat e iniciar tão cedo na profissão me ajudou em diversas experiências, como a evoluir ao longo do tempo, proporcionando diversos aprendizados, tornando-me preparada para evolução na carreira. Tive muito foco e disciplina e me aperfeiçoando na atuação. A época como Angelicat foi muito linda, ao lado de artistas incríveis, éramos como uma família,e até hoje mantenho o contato com todas as outras, até criamos um projeto recentemente, gravamos o “Kazamigas”, em que nos unimos em uma viagem super animada, com episódios muito engraçados e de cumplicidade.

Após a experiência no passado com o Vídeo Show, você retornou agora à apresentação, com o BBB 24. Como foi essa retomada?

Eu sempre fui muito fã do programa, torcia pelos meus participantes favoritos, então entrar no time de apresentadores foi um presente. Essa experiência no BBB24 me ensinou muito, agarrei com todas as forças nessa oportunidade. E nos Flashes me redescobri como apresentadora e repórter, esse contato com o público foi muito interessante. E aprendi muita coisa nova todos os dias com a minha equipe, em um clima animado. Foi um desafio, principalmente quando entrava ao vivo com os participantes, para fazer as ações, porque tudo podia acontecer. Os participantes estavam lá, era ao vivo, no começo eram 26 que estavam na casa, falando e perguntando ao mesmo tempo, então me deu um jogo de cintura muito grande, de fazer todas essas entradas ao vivo. O programa deixou saudades.

Da pandemia para cá, você tem emendado trabalhos importantes em novelas, como Quanto Mais Vida, Melhor (2021) e Todas as Flores (2022). É um gênero no qual deseja investir mais?

Eu gosto bastante, me diverti muito com as experiências. Em Todas as Flores, eu ganhei muita notoriedade, onde ia, as pessoas falavam da Chininha, eu fiquei muito emocionada, foi algo que não esperava. E com a Jandira, de Quanto Mais Vida, Melhor, foi a minha primeira novela, aprendi muito com a experiência e as trocas sinceras nos bastidores, quando recebi o convite para o teste, vibrei muito. Eu amo fazer novelas, então se tiver oportunidades e outros convites, com certeza irei! Como diz a música: ‘É só chamar que eu vou’!

O que dá para comentar sobre seu regresso ao sitcom O dono do lar, nesta nova temporada?

Está muito legal, eu amo esse projeto e viver novamente a Soraia, é maravilhoso. A série traz aquele bom humor e leveza, coisas necessárias para mantermos a vontade e alegria de viver, então, me divirto muito! A Soraia nessa nova temporada vai para o Rio de Janeiro com um sonho de ser passista de escola de samba, então ela vai fazer de tudo para realizar esse sonho, sem contar que o público ama muito o casal ponhôno que ponhonoca, e para mim é uma delícia fazer porque ela é leve ela é divertida, e ainda tenho como meus colegas de trabalho, grandes amigos da vida, então tudo fica mais divertido. A entrada da Cacau Protásio foi um presente para a série, para o público e principalmente para gente. Então se preparem que para a próxima temporada terá muitas novidades.

Seu talento para o humor é notório. Como se deu conta de que poderia ser a sua praia?

O humor sempre fez parte de mim, e demorou um pouco para perceber isso. Eu costumava olhar a arte de uma forma mais séria, acreditando que apenas o drama traz a essência do ator. Depois percebi que era um pensamento errado, limitante e induzido pela indústria que não valoriza os comediantes, e quando entendi isso, comecei a construir uma trajetória de que me orgulho muito. Sou a primeira mulher preta da América Latina a ter um especial de stand-up na Netflix, chamado Lugar de mulher. Eu amo o humor, e sou muito grata aonde ele me levou. Inclusive, estou escrevendo meu novo solo de stand-up e não vejo a hora de estrear e viajar pelo Brasil inteiro com ele, já tenho alguns convites para fazê-lo fora do país, estou muito empolgada com isso!

Como você enxerga essa abertura aos artistas negros para que tenham o mesmo destaque que os brancos nas obras de teledramaturgia?

A gente ainda tem uma longa caminhada pela frente, mas não podemos não comemorar as possibilidades que estão surgindo diariamente é algo notório, temos muitos artistas pretos talentosos pelo Brasil. Cada vez que temos a possibilidade e o espaço, agarramos com unhas e dentes essas oportunidades, para que possamos ser uma porta de entrada para muitos outros artistas

Como foi trabalhar, pela primeira vez, com seu marido, Robson Nunes, em Família de sorte?

Foi maravilhoso, dividir esse projeto ao lado do homem que eu tenho como parceiro de vida, é muito especial! O Robson sempre me apoiou muito, ele que me incentivou a investir na minha carreira no stand-up. Estamos ansiosos para o lançamento do filme, o elenco e equipe é muito diversa, eu tenho muito orgulho desse filme, que é para a família inteira, você vai rir e se emocionar, e falamos sobre amor acima de tudo, sobre o lance do principal pilar da vida: o amor, o companheirismo e a empatia. Se é um filme estrelado por mim e pelo Robson, você pode esperar grandes gargalhadas também!

E a emoção de dividir a cena com a filha, Morena?

Eu como uma mãe coruja, estou muito emocionada e orgulhosa da Morena, vendo esse amadurecimento dela dentro e fora do set, me deixa muito feliz. Essa série, Maria quer ser, da Nickelodeon em parceria com a Amazon Prime, está muito legal, e vocês vão gostar muito, não é porque sou a mãe, mas a Morena está arrasando!