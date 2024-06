UBE abre indicações para o Prêmio Intelectual do Ano: Troféu Juca Pato

Com o intuito de incluir mais escritoras negras, a União Brasileira de Escritores (UBE) abriu uma nova modalidade de indicação para o prêmio Intelectual do Ano — Troféu Juca Pato 2024, premiação realizada pela instituição. Agora, uma pessoa pode indicar um escritor ou escritora que tenha publicado um livro de sua autoria no Brasil em 2023. Para realizar as indicações, basta acessar o site e seguir as demais regulamentações. A escritora Conceição Evaristo foi a primeira mulher negra a receber o Troféu Juca Pato, concedido à autora em 2023.

Em material de divulgação, Conceição conta que gostaria de ver outras mulheres premiadas. "Foi uma alegria muito grande ter sido condecorada pelo Juca Pato como intelectual do ano. Mas no recebimento do prêmio eu fiquei pensando em outras mulheres negras que me antecederam, como Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento. Essas mulheres também foram merecedoras do Prêmio Juca Pato. O que mais quero é que ter sido a primeira negra a receber esse prêmio signifique também uma abertura de olhar para a produção de outras intelectuais negras que estão aqui e são merecedoras da mesma distinção", diz.

O prêmio foi criado pelo escritor Marcos Rey em 1962 e premia um escritor que tenha publicado um livro de repercussão nacional no ano anterior, se destacando em qualquer área do conhecimento pela obra e pela colaboração para o desenvolvimento dos valores democráticos e republicanos.

A UBE é uma sociedade civil fundada em 1958 com o objetivo de defender a liberdade de expressão e a democratização do acesso à informação. Nos últimos anos, a UBE promove encontros presenciais e virtuais com escritores relevantes para o aumento da literatura e dos direitos civis.