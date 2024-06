Carlos do Complexo lança 'NTGMX', versão deluxe do álbum 'NTGM'

Carlos do Complexo apresenta o novo lançamento da carreira. NTGMX é a versão deluxe do álbum No Tengas Miedo! REMiXEXS, lançado em maio de 2024. O projeto conta com colaborações como RHR, Urias, Mia Badgyal, BBG, CyberKills, LARINHX, Ebony, LOLE, Bebé, Charm Mone, Clementaum, IDLIBRA, kontronatura, Podeserdesligado, JLZ, BADSISTA, LAZA, Menor do Engenho, Marlon do Engenho e Irmãs de Pau. O produtor e músico compartilhou com o Correio detalhes sobre a paixão pela arte e o processo de criação do projeto.

Carlos utilizou o processo de criação dos remixes como uma forma de liberar seus sentimentos. “A primeira parte do álbum NTGM tem essa coisa emotiva. Algumas músicas que são mais emocionais, outras que tem a coisa do sensual. Com essa ideia de fazer os remixes, fui para um caminho muito mais eletrônico, uma coisa mais pesada. Uma coisa que tem me carregado muito nessa etapa final é um sentimento de raiva. Eu estava trabalhando com esse sentimento de raiva por vários motivos da vida, por ser quem eu sou. E eu precisava deixar essa raiva em algum lugar”, comenta o artista.



Sendo um dos grandes nomes da produção musical, CDC possui a habilidade de trabalhar com diversos ritmos e gêneros, mesclando conhecimentos em cada projeto. “Eu enxergo vários interruptores que eu tenho que ficar desligando um e ligando o outro. Eu não sou um produtor de um gênero só. Eu produzo tanto gente do rap, quanto da MPB, da música eletrônica, do funk. Então eu tenho que ficar desligando e ligando, às vezes, mais de uma vez durante o dia. Esses interruptores às vezes invadem o espaço um do outro. Às vezes, estou trabalhando em uma música que é pop, e coloco a minha influência de música eletrônica mais underground", detalha.



Carlos do Complexo já esteve em projetos com Francisco Muller, Duda Beat, Mc Dricka, Silva e Melly. Atualmente, busca encontrar seu espaço como produtor. “Eu estou em uma grande busca de assinatura sonora, de identidade como produtor. Eu preciso atingir um nível de assinatura como produtor e como artista também, artista/produtor. Qualquer coisa que eu fizer, eu quero que as pessoas saibam isso que eu fiz”, explica CDC.



A música sempre foi a maior paixão de Carlos. Quando saiu da escola, foi para faculdade de produção fonográfica, para estar próximo de algo relacionado a música. Fazia alguns trabalhos de trilha sonora, e desde que a música virou seu trabalho, não foi possível voltar atrás. “Eu acho que minha carreira musical um dia vai chegar no ápice e, até pelo cansaço, eu não vou conseguir mais seguir com a minha vida artística. Mas minha vida de produção de músicas nunca vai parar, isso sempre vai fazer parte da minha vida”, observa o artista.



Com o passar dos anos, Carlos do Complexo ressalta que os números de reproduções subiram gradativamente, mas, por opção, não se vê como um artista mainstream. “Eu não quero ser o artista mais famoso do Brasil. Eu só quero conseguir pagar as minhas contas e fazer as minhas coisas. Nunca foi um desejo meu, mas eu posso trabalhar com os artistas mais famosos do Brasil e tenho esse objetivo de me tornar um produtor mais sólido, que produz mais pessoas e faz trabalhos maiores. Eu já consegui abrir uma porta estando com meu som no Grammy, com o Francisco. E estou muito feliz, o meu nome já está no papel timbrado do Grammy”, finaliza Carlos.