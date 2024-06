Olhe essas cinco produções do Globoplay para assistir em julho

Julho traz grandes estreias para os assinantes do Globoplay. Para os noveleiros de plantão, a plataforma de streaming vai disponibilizar produções que fizeram grande sucesso na TV aberta, como ‘Suave Veneno’, ‘Padre Cícero’ e ‘Bang Bang’. Para os fãs de séries médicas, neste mês, estreia a sétima e última temporada de ‘The Good Doctor’, prometendo muita emoção nessa reta final.

Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos do Globoplay em julho!

1. Suave veneno (1º/7)

Como parte do programa “Resgate”, o serviço de streaming disponibiliza a novela ‘Suave Veneno’, escrita por Aguinaldo Silva e exibida na TV aberta em 1999. A trama centra-se em Waldomiro Cerqueira (José Wilker), um bem-sucedido empresário do ramo de mármores e proprietário da Marmoreal. Ele construiu seu império do zero. Então, ele precisa não apenas administrar o negócio, mas também lidar com os conflitos de sua família, que depende dele e almeja herdar a empresa.

2. The Good Doctor – 7ª Temporada (3/7)