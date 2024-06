'Divertida mente 2' bate recorde e chega a US$ 1 bilhão na bilheteria

O novo filme da Pixar, Divertida mente 2, alcançou um feito inédito neste domingo (30/6) ao ser o primeiro filme de 2024 a chegar a marca de US$ 1 bilhão na bilheteria mundial. Em 19 dias de exibição, o longa já coletou US$ 1.014 bilhão pelo mundo.

O último filme que tinha alcançado o feito foi Barbie, lançado em julho de 2023 no Brasil.

Além de ser o primeiro do ano a alcançar a marca, a animação foi a mais rápida da história a acumular o valor. O recorde era mantido por Frozen 2, em 2019.



O filme

A animação ganhadora do Oscar em 2015, Divertida Mente ganhou uma nova sequência, que estreou em 20 de junho em solo brasileiro. O longa apresenta as novas emoções da personagem principal, Riley, agora na adolescência. Emoções como ansiedade e inveja fazem parte do novo longa infantil da Disney.



O enredo do filme mostra como as emoções que já conhecemos (raiva, tristeza, nojinho, alegria e medo), reagem com a chegada dos mais novos membros que passam a fazer parte da mente de Riley, enfrentando o desafio de conviver com eles daqui pra frente.